Gaziantep Valisi Gül, üniversitede derse girdi

23.09.2019 15:42

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı kapsamında ilk dersi verdi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde verdiği açılış dersinde GAÜN'de okumanın büyük şans olduğunu belirtti.

Öğrencilere gündemden uzak kalmamaları tavsiyesinde bulunan Gül, gündemi hem siyasal hem de ekonomik anlamda takip etmelerini belirterek, aynı zamanda sosyal yaşamın içerisinde olmalarını kaydetti.

Son iki ayda Merkez Bankası'nın faizleri 7,5 puana yakın indirdiğini hatırlatan Gül, şöyle devam etti:

"Bu çok önemli. Normal şartlarda beklenti şuydu, faizlerin indiğinde dövizin yükseleceği yönündeydi ama döviz yükselmedi hatta zaman zaman düşüşe geçtiği de oldu. Aynı seviyede kaldığı düşünüldüğünde, bu hem uluslararası piyasaların hem de Türkiye'deki piyasaların aslında Türkiye'deki ekonomiye verdiği destek, güven anlamına geliyor. Belki altta bu tam anlamıyla hissedilmedi. Bankalar faizleri düşürecek, reel sektör bunu realize edecek. Bunun bir zamanı var, üç beş ay içerisinde konut satışları artacak, piyasalar canlanacak, daha çok istihdam olacak."

Vali Gül, Gaziantep'in ekonomik büyümesinin Türkiye'nin 4,5 katı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu çok önemli bir rakam. Gaziantep'teki bu büyüme ivmesini bütün Türkiye'ye yansımasını arzuluyoruz. Bunun da temelde olabilmesi için ucuz sermayeye ihtiyaç var. İnsanların fabrikası var ama işletme sermayesi ucuz olacak ki üretim, istihdam artsın. Aynı şekilde ihracat yapıyor, rekabet edebilmesi için ucuz krediye ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman faiz konusunda serzenişte bulunmasının aslında temel sebebi bu. Yüzde 30-40 ile hiç kimsenin üretim yapma şansı yok. Faizlerin yüksek olduğu zamanlarda insanlar parasını bankada bekletiyor. Faizler 5'lere, 10'lara indiğinde alıyor, satıyor ya da yatırım yapıyor. Başkanlık sisteminin de temel mantığı daha çabuk karar alınsın, çalışabilecek üst düzey personeller kamuda ya da dışarıdan seçme imkanı bulunabilsin, istikrar sağlansın."

Vali Gül, daha sonra beraberindeki GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, öğrencilerle yemek yedi.

Kaynak: AA