Gaziantep Valisi Gül'ün Ziyaretleri

Gaziantep Valisi Davut Gül, Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazişehir Gaziantep Tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül'ü Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Futbolcular ve teknik heyetle antrenman öncesi bir araya gelen Gül, şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundu.

Futbolcularla görüşen Gül, "Son haftalarda şanssız maçlar yaşıyorsunuz ama sizlere inanıyoruz. Umut ediyoruz ki sezon sonu şampiyon olarak Süper Lig'e yükseleceksiniz. Hepinize gönülden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Gül, futbolculara ve teknik heyete antrenman öncesi baklava ikram etti.

Adil Sani Konukoğlu ise Vali Gül'ün ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri ve futbolcularımızı onurlandırdılar. Manevi olarak desteklerini yanımızda hissetmek bizleri daha da mutlu etti. Bu sezon amacımız, kesinlikle şampiyonluktur ve play-offlara kalmadan ilk iki sıradan Süper Lig'e yükseleceğimize yürekten inanıyorum. Umut ediyorum ki mayıs ayında bu şampiyonluğu tüm Gaziantep olarak hep birlikte yaşayacağız." açıklamasında bulundu.

Konukoğlu, Vali Davut Gül'e isminin yazılı olduğu kırmızı siyahlı forma hediye etti.

Down sendromlu genç ve Onkoloji Hastanesi Çocuk Servisine ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile eczacı Gülşen Çayırlı'nın iş yerinde çalışan down sendromlu Fatih Albayrak'ı ziyaret etti.

22 yaşındaki Fatih'in en büyük hayalinin askerlik yapmak olduğunu belirten Gül, bir günlük de olsa hayalini yaşaması adına gerekli yardımları yapacağını kaydetti.

Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül, Onkoloji Hastanesi Çocuk Servisini de ziyaret ederek, burada tedavi gören çocuklarla da bir araya geldi.

Çocukların tedavi süreçleriyle ilgili yetkililerden bilgi alan Gül, "Çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini isteriz." ifadesini kullandı.

Vali Gül ve eşi, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA