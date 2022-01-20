GAZİANTEP - TAG Otoyolu ulaşıma açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP - TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun tamamen ulaşıma açıldığını bildirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun tamamen ulaşıma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, AA muhabirine, önceki gün akşam saatlerinden itibaren ekiplerin otoyol güzergahında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Karla mücadele anlamında kent genelinde 6 bin personelin emek verdiğini anlatan Gül, "En zorlu noktalardan birisi TAG Otoyolu'ydu. Şu an itibarıyla otoyolu tamamen ulaşıma açtık. Don olaylarına karşı herkesin yine de dikkatli olmasını, kar lastiği olmayan araçlarla seyahate çıkılmamasını özellikle istiyoruz." diye konuştu.

Vali Gül, bu süreçte sürekli desteklerini hissettikleri Adalet, Ulaştırma ve Altyapı ve İçişleri bakanlıklarına, bölge milletvekillerine, belediyelere, AFAD, Türk Kızılay ve güvenlik güçlerinin ekiplerine teşekkür etti.

GAZİANTEP - TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

GAZİANTEP - TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

GAZİANTEP - TAG Otoyolu ulaşıma açıldı

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Gaziantep, Tarsus, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title