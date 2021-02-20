Gaziantep Valisi Gül: Normalleşme için bıkmadan kurallara uymalıyız
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Gaziantep Valisi Gül: Normalleşme için bıkmadan kurallara uymalıyız

20.02.2021 14:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:27
Gaziantep Valisi Gül: Normalleşme için bıkmadan kurallara uymalıyız

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, normalleşmeye ilişkin kişisel Twitter hesabından yaptığı ve 1 Mart tarihini işaret ettiği açıklamasına yönelik, kentte vaka sayılarının yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları özel günlerde bir araya...

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, normalleşmeye ilişkin kişisel Twitter hesabından yaptığı ve 1 Mart tarihini işaret ettiği açıklamasına yönelik, kentte vaka sayılarının yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları özel günlerde bir araya gelmemeleri konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımızla başlayacak" paylaşımında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Bakan Koca'nın paylaşımını alıntı yaparak, ?vatandaşları rehavete kapılmamaları yönünde uyardı. Pandemi kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Vali Gül, kentte vakaların yükseliş eğiliminde olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"'Sevgili Gaziantepli hemşehrilerim, yasakların kalkması için hepimizin bıkmadan, usanmadan kurallara uyması gerekiyor. Vaka sayılarımız maalesef geçen haftaya göre yükseliş eğiliminde. Lütfen sosyalleşme ya da taziye gibi sebeplerle bir araya gelmeyelim (Akraba, komşu, vb)"


Gaziantep Valisi Gül: Normalleşme için bıkmadan kurallara uymalıyız

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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