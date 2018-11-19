Gaziantep Valisi Gül, Mevlit Kandili'ni Kutladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Mevlit Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Gül mesajında, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammet'in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Tüm dünyaya huzur ve barış dileyen Gül, şunları kaydetti:

"Sevgili Peygamberimiz, Allah'ın insanlar arasından seçtiği doğruluk timsali, güzel ahlakı, engin hoşgörüsü, adaleti, merhameti, mütevazılığıyla bütün insanlığa kucak açan örnek bir şahsiyet ve herkesin güvendiği Muhammed-ül Emin'dir.

İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Peygamber Efendimiz'in doğumunu kutladığımız, bu müstesna gece, O'nun örnek hayatı, onun Hadis-i Şerifleri, onun sünneti sayesinde insanlığın önünde aydınlık bir devir başlamıştır. Bu bakımdan, Mevlit Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek insanlığa sunduğu değerleri layıkıyla anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştirebilme adına bir fırsattır. Bu düşüncelerle, tüm İslam aleminin ve Gaziantepli hemşehrilerimizin Mevlit Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecede yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin Hak katında makbul olmasını temennisiyle birliğimize, beraberliğimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum."