Gaziantep Valisi Gül'den vatandaşlara Kovid-19 aşısı yaptırmaları çağrısı Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara geç olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara geç olmadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Gül, yazılı açıklamasında, kentteki koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

Yapılan çalışmalarla vakalarda yaşanan düşüşe dikkati çeken Gül, "Haftalık vaka sayımız yüz binde 23 seviyesine indi. Aşı haritasında halen kırmızıdayız. Aşı olmayanlar, farkında olmadan hem kendilerini hem de şehri tehlikeye atıyor. Hastalığın seyrini hepimizin yaptıkları ve yapmadıkları belirleyecek. O yüzden lütfen geç olmadan aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak