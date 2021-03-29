Gaziantep Valisi Gül'den "Suriyeli aileye ırkçı saldırı" haberlerine yalanlama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gaziantep Valisi Gül'den "Suriyeli aileye ırkçı saldırı" haberlerine yalanlama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep Valisi Gül'den 'Suriyeli aileye ırkçı saldırı' haberlerine yalanlama Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Suriyeli bir aileye ırkçı saldırıda bulunulduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Bahar Candan'ın yüzünü yaralayan kişi serbest bırakıldı, Twitter'dan destek mesajı yağdı
Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı
Feci kaza 3 çocuğu yetim bıraktı, bir kadını eşinden ayırdı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte Suriyeli bir aileye ırkçı saldırıda bulunulduğuna ilişkin haberleri yalanladı.

Gül, sosyal medya adresinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gaziantep'te Suriyeli aileye ırkçı saldırı' şeklinde paylaşılan haber komşu kavgası olup ideolojik bir yönü bulunmamaktadır. Türklerin ya da Suriyelilerin kendi aralarında meydana gelen adli olaylardan bir farkı yoktur. Aile insani ve asayiş yönünden Valiliğimizin takibindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hamza Dağ Ömer Çelik Vladimir Putin Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Binnur Kaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ersun Yanal Hakan Kutlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Valisi Gül'den "Suriyeli aileye ırkçı saldırı" haberlerine yalanlama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 16:32:40. #1.16#
title