Gaziantep Valisi Gül'den Rektör Gür'e Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ü ziyaret etti.

Gül, GAÜN'ü ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Gür'den üniversiteyle ilgili bilgi aldı.

Gür, yaptığı bilgilendirmede, Gaziantep Üniversitesinin dünyanın 107 ülkesinden yaklaşık 4 bin 200 öğrencisi bulunan, Türkçe, Arapça, İngilizce olmak üzere Türkiye'de üç dilde öğretim veren tek üniversite olduğunu belirtti.

Bugüne kadar hep ilklere imza atan üniversitenin Cerablus'ta açılan meslek yüksekokulu sayesinde Türkiye'nin yurt dışında bölümü bulunan tek üniversitesi olduğunu da aktaran Gür, şunları kaydetti:

"Hastanemiz, Gaziantep'in yanı sıra, bölge illeri ve Ortadoğu'dan gelen hastalara da sağlık hizmeti vermektedir. Gaziantep Üniversitesi, kentiyle kucaklaşan, ülke meselelerine duyarlı, vatanına, milletine bağlı öğrenciler yetiştiren bir üniversite olarak bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kaliteli büyümeye devam edecek."

Vali Davut Gül ise, GAÜN'ü yakından takip ettiğini belirterek, "Üniversitemiz bölgenin önemli bir değeri. Bu değeri korumak, büyütmek de hepimizin görevidir. Üniversitemizin gelişmesi, büyümesi için Valilik olarak gereken her şeyi yapmaya, sizlerle işbirliğine hazırız." dedi.