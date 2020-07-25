Gaziantep Valisi Gül'den koronavirüs açıklaması Açıklaması Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında farklı bölgelerde yaşanan azalmanın kentlerinde henüz görülmediğini bildirdi.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, halkı koronavirüs tedbirlerine karşı duyarlı olmaya davet etti.

Gül, mesajında, "Vaka sayılarında görülen azalma maalesef Gaziantep'te görülmeye başlanmadı. Bu derdin dermanı sizde. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Vakaların önemli bir kısmının arkadaş, akraba gibi yakınlarımızdan bulaştığını unutmayalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA