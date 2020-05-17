Gaziantep Valisi Gül'den kırsal mahallelere gidiş yasağı açıklaması Açıklaması Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il merkezinden kırsal mahallelere gidişe müsaade edilmemesine ilişkin, "Kimsenin kötü niyeti yok ama gidenler ya hastalık götürdü ya da hastalık getirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında il merkezinden kırsal mahallelere gidişe müsaade edilmemesine ilişkin, "Kimsenin kötü niyeti yok ama gidenler ya hastalık götürdü ya da hastalık getirdi." ifadesini kullandı.

Vali Gül, Twitter hesabından, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların tarımsal faaliyetlerinde bir kısıtlama yapılmadığını sadece merkezde oturup köye gidenlere izin vermediklerini belirtti.

Gül, "Bu dönemlerde köylerde sosyalleşme amacıyla gidiş artınca nüfus 4-5 katına çıktı. Kimsenin kötü niyeti yok ama gidenler ya hastalık götürdü ya da hastalık getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Vali Gül, kentte bir mevlit yemeğine katıldığı tespit edilen kişilere, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza yazıldığını da bildirdi.

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi geçtiğimiz günlerde il merkezinden kırsal mahallelere gidişe müsaade edilmemesini, kent merkezi dışındaki 7 ilçede yaşayan ve çiftçi belgesi olanların ise yanlarında çocuk bulundurmadan tarla, bahçe işlerini yapmak üzere arsalarına gidip gelebilmelerini karara bağlamıştı.

Öte yandan 14 Mayıs'ta Gaziantep Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında bugüne kadar emniyet ve jandarma ekipleri tarafından 998 iş yeri ve 92 bin 714 kişiye toplam 144 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA