Gaziantep Valisi Gül'den "çok yüksek riskli" kentte Kovid-19 kurallarına uyma çağrısı Açıklaması
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Gaziantep Valisi Gül'den "çok yüksek riskli" kentte Kovid-19 kurallarına uyma çağrısı Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel
Gaziantep Valisi Gül'den 'çok yüksek riskli' kentte Kovid-19 kurallarına uyma çağrısı Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, okulların kapanmaması, esnafın işinden, aşından mahrum kalmaması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğini belirtti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, okulların kapanmaması, esnafın işinden, aşından mahrum kalmaması için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğini belirtti.

Gül, İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen program sonrasında gazetecilere, Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, kentin "çok yüksek riskli" grubu gösteren kırmızı kategoride yer aldığını hatırlattı.

Vaka sayıların kurallara uyulmadığı için yükseldiğini belirten Gül, "Rakamlar ilk açıklandığında 100 binde 27'lerdeydik. Devam eden günlerde bu rakam 100'ün üzerine çıktı. Sarı ile başladık turuncu ile devam ettik ve en son kırmızı olduk." dedi.

Sorunun ve çözümün belli olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Sorun küresel bir hastalık ve bununla baş etmek için bireysel tedbir. Bu işin yüzde 90'lık kısmı. Evet aşılarımız devam ediyor, hasta olanlara devletimiz en iyi sağlık hizmetini vermeye çalışıyor ama önemli olan koruyucu tedbirlerin alınması. Bunun için zorunlu olmayan hiçbir aktiviteyi yapmamak lazım. Aslında kurallara uyduğumuzda 10-15 günde olduğumuz durumlardan çok iyi durumlara gelebiliriz. Kurallara uymaz vaka sayılarımız artarsa şu an yüzde 50 ile çalışan yeme içme mekanları başta olmak üzere bir çok esnaf yeni tedbirlerle karşılaşabilir.

Başkalarının uymasını istediğimiz kurallara kendimizin uyması lazım. Herkes elinden gelenin bir fazlasını yapsın. Okulların kapanmaması, esnafın işinden, aşından mahrum olmaması için bireysel etkinlik ve keyfimizden bir adım geride durmamız lazım. 1 ay dişimizi sıktığımızda aşıların artmasıyla yazın gelmesiyle, vaka sayılarının daha sürdürülebilir bir seviyeye geleceğini umuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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