Gaziantep Valisi Gül: Afetlerde zihniyet dönüşümü yaşanmalı

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, afetlerde eğitimin önemli olduğunu ifade etti. Vali Gül, "Afetlerle ilgili verilen eğitimlerin toplumun tamamı tarafından sindirilmesi gerekiyor. En önemli konu bir zihniyet dönüşümünün yaşanması" dedi.

Şehitkamil Kültür Merkezi'nde AFAD İl Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerine afet riskini azaltma planı anlatıldı. Düzenlenen toplantıya; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Davut Gül, afet durumları için en önemli hususun bilinç olduğuna dikkat çekti. Vali Gül, özellikle kamu kurumlarının acilen depreme dayanıklılık testlerinin tamamlanması gerektiğini ve her an deprem olacakmış gibi düşünülüp önlemlerin sıklaştırılması gerektiğini dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Afet risklerini azaltma planında bizim dört üniversitemizden de desteğe ihtiyacımız var. Eğitim konusu çok önemli. Burada yaşayan 2 buçuk milyon vatandaşın tamamını ilgilendiren bir konu. Verilen eğitimlerin toplumun tamamı tarafından sindirilmesi gerekiyor. En önemli konu bir zihniyet dönüşümünün yaşanması. Öncelikle herkesin deprem dayanıklılık testini kendi binasında yaptırması lazım. Kamu kurumlarında da mutlaka çalışılan kurumların deprem dayanıklılık testlerinin yapılması gerekiyor. Bu süreç bir milat olmalı bu süreçten sonra yapılan tüm binalar ve kamu kurumları afet durumlarına tam hazır olmalı. Envanterlerimizi güçlendirip güncellememiz gerekiyor. Kağıt üzerinde yıllar önce yazılanlara bağlı kalmamak lazım. Sanki her an deprem olacakmış gibi tüm önlemleri almamız gerekiyor."Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise deprem master planını çok önemsediklerini belirterek, "Bu ülkenin en önemli gerçeği deprem. İnsanları deprem değil aslında çürük binalar öldürüyor, bilinçsizlik öldürüyor. Bu şehirde 2 buçuk milyon insan bize emanet. Sırf afetle ilgili belediye bünyesinde özel bir şube müdürlüğü oluşturduk. Biz deprem master planımızı TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Şu anda statikle ilgili kısmı da hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Gaziantep modeli oluşturuyoruz. Bu şehrin yüzde ellisinin kentsel dönüşüme ihtiyacı var ve yıkılması lazım. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. Bu kapsamda milli bir seferberlik oluşturacağız. Bunu şehrimiz başaramaz ise hiçbir şehir başaramaz" diye konuştu.ŞEHRİN DEPREM FAY HATTINA UZAKLIĞI 50 KİLOMETRE

Gaziantep AFAD İl Müdürü Bekir Şen, şehrin Gölbaşı-Türkoğlu fay hattına 50 kilometre uzaklıkta olduğunu ve 500 yıldır bu hattın deprem üretmediğini söyledi. Hattın hareketlenmesi durumunda şehrin depremden önemli oranda etkilenebileceğini vurgulayan Şen, "İlimizi etkileyen Gölbaşı ve Türkoğlu fay hattı ilimize kuş uçuşu 50 kilometre uzaklıkta. Özellikle organize sanayi bölgemize çok yakın. Bu ilimiz için ciddi bir risk durumudur. Özellikle Gölbaşı Türkoğlu fay hattı son 500 yıldır deprem üretmemiştir. Uyuyan bir fay hattı niteliğinde" dedi.

?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ATMACA