Gaziantep Valisi Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Gaziantep Valisi Gül, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2020 16:17 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:20
Gaziantep Valisi Gül, AA'nın

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Gül, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" fotoğrafını seçen Gül, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Aprantiler Gazi Koşusu'nda", haber kategorisinde ise Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" fotoğrafı için oy kullandı.

Gül, AA'nın geleneksel hale gelen "Yılın Fotoğrafları"nda emeği geçenlere teşekkür etti.

AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. Oy verirken gerçekten zorlandım. Anadolu Ajansının tüm muhabirlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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