Gaziantep Valisi Davut Gül, terörden arındırılan Cerablus'u ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere kente giden Gül, İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada yetkililerden bilgi alan ve incelemede bulunan Gül, daha sonra kentte bir süre gezerek, yerel halkla selamlaştı, esnaf ve çocuklarla sohbet etti.

Gül, yapımı devam eden çalışmaları da kontrol ederek Cerablus Mahalli Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.

Kent merkezindeki temasların ardından Gandura kasabasına giden Gül, Gandura Yerel Meclisi'nin açılış törenine katılarak, meclis üyeleri ve yerel halkla görüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir