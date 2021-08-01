Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı'nda yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu
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Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı'nda yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı'nda yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğüne ait yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu.

Kömürler Mahallesi mevkisinde bulunan yangın gözetleme kulesinde incelemede bulunan Gül, orman ve anız yangınlarına karşı her türlü tedbirin alınması gerektiğini belirterek vatandaşların da yangınlara karşı duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.

Gül, daha sonra yangın gözetleme konusunda ve kulenin işlevi hakkında yetkililerden bilgiler aldı.???????

İncelemelerde Vali Gül'e, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile Orman İşletme Şefliği yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı'nda yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu - Haberler
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