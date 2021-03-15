Gaziantep Valisi Davut Gül, Milli Gözetim Radarı'nı ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'na (MGR) ziyarette bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'na (MGR) ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, beraberinde Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün önemli Ar-Ge projeleri arasında yer alan ülkenin ilk yerli ve milli PSR (Primary Surveillance Radar) sistemi olma özelliğini taşıyan Milli Gözetim Radarı'nı (MGR) ziyaret etti.

Gül, radar binası ve radarın çalışma sistemine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamaya göre, 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahasında gözetim aracı olarak kullanılacak sistem, hem ülkenin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak hem de dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 21 Aralık 2020'de, ülkede ilk defa yerli ve milli olarak geliştirilen Milli Gözetim Radarı'nın (MGR) Gaziantep Havalimanı'nda yürütülen saha kabul çalışmalarının tamamlandığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak