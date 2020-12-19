Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Yangın çıktığında hastanenin kendi imkanlarıyla hemen müdahale edilmiş...

Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Yangın çıktığında hastanenin kendi imkanlarıyla hemen müdahale edilmiş ve dolayısıyla yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş, itfaiye de yine müdahale etmiş.