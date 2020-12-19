Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Yangın çıktığında hastanenin kendi imkanlarıyla hemen müdahale edilmiş...
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Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Yangın çıktığında hastanenin kendi imkanlarıyla hemen müdahale edilmiş...

19.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 11:56
Gaziantep Valisi Davut Gül:

Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Yangın çıktığında hastanenin kendi imkanlarıyla hemen müdahale edilmiş ve dolayısıyla yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş, itfaiye de yine müdahale etmiş.

Gaziantep Valisi Davut Gül: "(Hastanede 8 kişinin yaşamını yitirdiği yangın) Yangın çıktığında hastanenin kendi imkanlarıyla hemen müdahale edilmiş ve dolayısıyla yangın başka birimlere sirayet etmeden söndürülmüş, itfaiye de yine müdahale etmiş."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Bağrık

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