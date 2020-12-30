Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni yıl mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, bütün güzellikleri ve üzüntüleriyle bir yılı daha tarihin sayfaları arasına gönderdiklerini belirtti.

2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği zorluklarla, küresel ekonomik krizin derinleşmesi ve daha fazla insanı etkilemesiyle ve doğal afetlerin derin etkileriyle herkes için zor bir yıl olduğunu kaydeden Gül, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu ve her zorlukta bir hayır olduğunu bilen bir kültüre ve inanca sahip olduklarını vurguladı.

Gazianteplilerin bu zor zamanda sıkıntıları cesaretle, azimle ve kararlılıkla aştığını, kente birçok güzelliği ve başarıyı da yaşattığını ifade eden Gül, "Bizler biliyoruz ki, gecenin en karanlık zamanı sabaha en yakın olan zamandır. Gazi şehrin insanları pandemi döneminde hep beraber zorda olan kardeşlerine ekmek oldu, AŞ oldu. Gazi şehrin insanları, evlatlarımıza okul oldu, kitap oldu, tableti olmayana tablet oldu, interneti olmayana internet oldu, eğitim yuvası oldu. Gazi şehrin insanları, küresel daralmanın yaşandığı bu zamanda ihracat rekorları kırdı. Bahaneler üretilen bu dönemde çözüm üretti ve istihdam oldu. Adeta insanların inanmakta zorluk çektiği 300 fabrika oldu. Gazi şehrin insanları, kurtuluş mücadelesinin üzerinden yüz yıl da geçse, bin yıl da geçse o dönemki ruhun hala dimdik ayakta olduğunu gösterdi. ve bu dönemde gazi şehrin insanları, bir model oldu, 'Gaziantep modeli' ne demekmiş, yaşayarak gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

2021 yılında da bu birlik ve beraberliğin artarak devam edeceğine gönülden inandığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bizler, şehrimizin kalkınması, huzuru ve mutluluğu için başta Adalet Bakanımız, milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, iş adamlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, mesai arkadaşlarımız ve siz değerli vatandaşlarımızla birlik olmaya, hep beraber eğitimde, sporda, turizmde ve daha birçok alanda önemli adımlar atmaya ve ilimizin adını dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bütün Gaziantepli hemşehrilerimin bu düşünceleri paylaştığına gönülden inanarak 2021 yılının dünyamız, ülkemiz ve Gaziantepimiz için güzel gelişmelere vesile olmasını temenni ediyor, bu kadim topraklarda huzur hakim olsun diye toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, selam ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş