Gaziantep Valisi Davut Gül'den "sokak düğünü" açıklaması Açıklaması Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünlerinin yasak olduğunu bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak düğünlerinin yasak olduğunu bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından, sokak düğünlerine ilişkin açıklama yaptı.

"Gaziantep'te sokak düğünleri yapmak yasaktır. Uygun açık hava yeri bulamayanlara okul bahçelerini tahsis edilmektedir." ifadesini kullanan Vali Gül, şunları kaydetti:

"Düğünlerde gelin ve damat dışında oynamak yasaktır. Düğüne katılan herkesin maske takması zorunludur. Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde olmalıdır. Düğün sahiplerinin kolluk birimlerine bildirimde bulunması zorunludur. Her düğünde resmi, sivil polis, jandarma görevlendirilecektir. Koronavirüs vakalarının tamamına yakınını yakın çevresine de bulaştırıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralı tercih değildir."

Kaynak: AA