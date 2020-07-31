Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19 açıklaması Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yüz yüze bayramlaşılmaması uyarısında bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, yüz yüze bayramlaşılmaması uyarısında bulundu.

Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından salgında 2. dalganın beklendiğini hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Önümüzdeki bayram yüksek risk barındırıyor. Lütfen, bu bayram yüz yüze bayramlaşmayalım, misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim! Ayıp olur! ziyaret edeyim dediğinizde karantinadaki 18 bin kişi aklınıza gelsin."

Kaynak: AA