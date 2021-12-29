Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül'den Kovid-19'a karşı aşı çağrısı Açıklaması
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kovid-19'a karşı aşı çağrısında bulundu.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, Kovid-19'a karşı aşı çağrısında bulundu.

Vali Gül, yazılı açıklamasında, Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğini hatırlattı.

Avrupa'daki birçok ülkenin tekrar kapanmaya başladığını anımsatan Gül, "Şehrimizi ve kendimizi korumamız gerekiyor. Omicron varyantı riski nedeniyle, aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenlerin hatırlatma dozunu yaptırmalarını önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title