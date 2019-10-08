Gaziantep Valisi Davut Gül'den GSO-MEM'e ziyaret

08.10.2019 17:24

Gaziantep Valisi Davut Gül Gaziantep Sanayi Odası Meslek Eğitim Merkezi'ni (GSO-MEM) ziyaret etti.

Gaziantep Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, M. Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Hüseyin Özbey, M.Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü İsmail Hakkı Elmas ve beraberindeki heyet GSO-MEM'deki atölyeleri gezerek yapılan çalışmaları inceledi.

Vali Gül, Gaziantep Sanayici İşbirliğinde Mesleki Eğitim Projesi'nin (GASİMEP) toplumun bütün kesimine hitap eden model bir proje olduğunu belirterek, öğrencilerin teoride öğrendiği bilgiyi işletmelerde çalışarak görmesinin projeyi daha da önemli hale getirdiğini belirtti.

Gül, şöyle devam etti:

"Bu sistem öğrenci, veli ve sanayicilerin ilgi gösterdiği bir model haline gelmiş durumda. Bu sistemle sanayicilerin istediği eleman daha çabuk yetişecek. Bu önemli projeyi yürüten Gaziantep Sanayi Odasını, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'yi, tüm yönetim kurulunu, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA