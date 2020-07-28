Gaziantep Valisi Davut Gül'den bayram mesajı
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Gaziantep Valisi Davut Gül'den bayram mesajı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül'den bayram mesajı
28.07.2020 13:05 | Son Güncelleme: 28.07.2020 13:08

Gaziantep Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, bayramın barışı, kardeşliği, sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü simgelediğini, toplumsal yaşamın önemli günlerinden biri olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramının, insanlara yaşadığı her anın kıymetini bilmesi gerektiğini hatırlattığını ifade eden Gül, ayrıca bayramın merhamet ve paylaşmanın kutsiyeti gibi sayısız hikmetleri barındırdığını ifade etti.

Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzur ortamında bir bayram geçireceklerini belirten Gül, şunları kaydetti:

"Her sene bu önemli bayramı coşkuyla, kardeşlik duyguları içerisinde kutluyor ve kestiğimiz kurbanı eşimiz, dostumuz ve ihtiyaç sahipleri ile paylaşıyoruz. Ancak bu sene Kurban Bayramı koronavirüs salgını vesilesi ile bizler için daha önemli bir anlam ifade ediyor. Yardımlaşma ve kardeşlik duygularının zirveye taşındığı bu günlerde inanıyorum ki gönlü zengin Gaziantep halkı, salgın sürecinde zor duruma düşen ihtiyaç sahibi bütün vatandaşlarımızla kurbanını ve rızkını daha bir istekle paylaşacaktır. Bizler de KURBANTEP projemizle hayır sahiplerinden aldığımız kurban bağışlarını bütün bir yıl boyunca ihtiyaç sahiplerimize ulaştırmaya devam edeceğiz."

Maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini dile getiren Gül, kalabalık bayram ziyaretlerinden, yüz yüze bayramlaşmaktan ve tokalaşmaktan kaçınılması gerektiğini bildirerek, akraba ve dostların bayramlarını telefonla kutlama çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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