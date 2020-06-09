Gaziantep Valisi Davut Gül'den AA'ya ziyaret Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Gül, bir süre önce göreve başlayan AA Bölge Müdürü Anıl Bağrık'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette AA'nın bölgenin gelişimine sunduğu katkıdan dolayı teşekkür eden Gül, AA personelini de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaptığı bilinçlendirici çalışmalardan dolayı da kutladı.

AA Bölge Müdürü Bağrık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA