Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya Şanlıurfa'da

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Şanlıurfa Valiliğini ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından karşılanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Erin ile makamında bir süre görüştü. Konuk mevkidaşını Şanlıurfa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, komşu ve kardeş olan iki ilin her zaman dayanışma içerisinde hareket etmelerinin, bölgenin kalkınmasının temeli olacağını belirtti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ise Şanlıurfa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ev sahipliğinden dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Vali Abdullah Erin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya'ya ziyaretin anısına çeşitli hediyeler takdim etti. - ŞANLIURFA