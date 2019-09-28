Gaziantep Valiliğinden yayla ve meralarda yaşam malzemesi bırakılmaması uyarısı

28.09.2019 14:22

Gaziantep Valisi Davut Gül, yayla ve meralardaki güvenlik tedbirleri konusunda vatandaşları uyardı.

Gül, yaptığı yazılı açıklamada, yayla ve meralardan dönüş mevsiminin başlamasıyla birlikte, terör örgütünün ihtiyaçlarını yaylalardaki barınma alanlarında bırakılan malzemelerden karşılayabileceği göz önünde bulundurularak, vatandaşlardan teröre karşı ülke genelinde yürütülen mücadeleye destek olmalarını istedi.

"Yaylada yaşam malzemesi bırakma bilmeden teröre destek olma" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan seferberlik konusunda bilgi veren Gül, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü, milli güvenliğini ve kamu düzenini tehdit eden, vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylem ve saldırılarda bulunan terör örgütleriyle topyekun mücadele kararlılıkla sürdürülürken, güvenlik güçlerince yürütülen etkili operasyonlar sonucunda tedarik süreçleri kopan ve malzeme temin etmede ciddi sıkıntılar yaşayan, hayvanlar için bırakılan kuru ekmekleri bile toplamaya çalışan kış üslenmesi çabası içindeki terör örgütünün en önemli önceliğinin kış süresince yetecek miktarda erzak/yaşam malzemesi temin etmek ve belirleyeceği alanlara saklamak olduğu biliniyor. Bu kapsamda kolluk kuvvetlerimizce konuya ilişkin alınan her türlü önleyici tedbir artırılarak devam ettirilecek. Müftülüklerle koordinasyon kurulacak, cuma hutbesinde vatandaşlarımız bilgilendirilecektir. Konuya ilişkin hazırlanan el ilanı kolluk kuvvetlerimizce camilerde, kıraathanelerde, köy odalarında ve vatandaşımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda dağıtılacak, ayrıca yaylalarda yaşayan tüm vatandaşlarımıza tek tek tebliğ edilecek."

Gül, ayrıca yerleşim yerine bağlı yaylası olan köyler ve mahallelerde görev yapan öğretmen, muhtar ve imamlar aracılığıyla, terör örgütünün ulaşabileceği evlerde, barınma yerlerinde erzak ve yaşam malzemesi bırakılmamasını sağlamak için vatandaşların bilgilendirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA