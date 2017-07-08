Gaziantep Valiliğinden Patlama ile İlgili Açıklama

Gaziantep Valiliği, akşam saatlerinde korkuya neden olan patlamanın elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklandığını açıkladı. Elektrikten kaynaklanan yangında 1 kişinin el ve ayaklarında oluşan yanıklar nedeniyle, 10 kişinin de yangın dumanından etkilenerek hastaneye sevk edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada "Bugün saat 23.00 sıralarında Şehitkamil İlçemiz Gazikent Mahallesinde Amaç Yapı Kooperatifi 39. Blok zemin katta bulunan elektrik panosundan 2 adet elektrikli motorun şarj edilmesi sırasında elektrikten kaynaklanan bir yangın meydana gelmiştir. Meydana gelen yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülmüştür. Olay neticesinde motorlar ve elektrik panosunda maddi hasar meydana gelmiş olup 1 kişi el ve ayaklarındaki yanıklar, 10 kişi de yangın dumanından etkilenmeleri nedeniyle tedavi amacıyla hastaneye sevk edilmiştir" denildi. - GAZİANTEP