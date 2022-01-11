Gaziantep Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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Gaziantep Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı

Gaziantep Valiliğinden kuvvetli yağış uyarısı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği, vatandaşları, yarından itibaren İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Gaziantep Valiliği, vatandaşları, yarından itibaren İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kuvvetli yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji verilerine göre yarın sabahtan itibaren İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde kuvvetli yağış, il merkezinde ise yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri

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