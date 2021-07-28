Gaziantep Valiliğinden kukla "Küçük Amal" ile ilgili yerel gazetedeki habere ilişkin açıklama
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Gaziantep Valiliğinden kukla "Küçük Amal" ile ilgili yerel gazetedeki habere ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliğinden kukla 'Küçük Amal' ile ilgili yerel gazetedeki habere ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliğinden, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'a ilişkin, yerel bir gazetede "Suriyelilere bakış açısını olumsuz tetikleyeceği" yönündeki iddia üzerine açıklama yapıldı.

Gaziantep Valiliğinden, Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı zorlukların dünya gündemine taşınması amacıyla tasarlanan 3,5 metre uzunluğundaki kukla Küçük Amal'a ilişkin, yerel bir gazetede "Suriyelilere bakış açısını olumsuz tetikleyeceği" yönündeki iddia üzerine açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, etkinliğin İngiltere Good Chance Tiyatrosu ve Güney Afrika'dan Handsprink Kukla Kumpanyası iş birliğiyle 20 Mayıs-20 Ağustos'ta gerçekleştirilen proje olduğu ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca uygun görüldüğü hatırlatıldı.

Yerel bir gazetede "Bu nereden çıktı?" başlığıyla haber yayınladığı ve bunun "Suriyelilere bakış açısını olumsuz tetikleyeceği" yönünde iddia yer aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu proje ortaya çıkış şekli ve uygulanması hasebiyle geçici koruma kapsamında olan çocukların yaşadığı sıkıntıları anlatmaya çalıştığı için ayrıştırıcı değil birleştirici bir amaca hizmet etmektedir. Dün akşam gerçekleşen etkinlik, kısa bir süre içerisinde Suriyeliler tarafından organize edilen bir gösteri değildir. Hazırlıkları 1-2 yıl öncesine dayanan ve tüm izinleri önceden alınmış olan uluslararası bir kültür projesinin başlangıç etkinliğidir. Proje içerisinde sadece Gaziantep yoktur, Türkiye'den ve dünyadan birçok merkez yolculuğa dahil edilmiştir. Organizasyona sadece Suriyeliler katılmamıştır, söz konusu etkinlik konuya ilgi duyan herkesin katılabileceği bir özelliğe sahiptir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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Gaziantep Valiliğinden kukla "Küçük Amal" ile ilgili yerel gazetedeki habere ilişkin açıklama - Haberler
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