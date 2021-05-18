Gaziantep Valiliğinden, "İslahiye'de çekirge yoğunluğu ortadan kaldırıldı" açıklaması
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Gaziantep Valiliğinden, "İslahiye'de çekirge yoğunluğu ortadan kaldırıldı" açıklaması

Gaziantep Valiliğinden, 'İslahiye'de çekirge yoğunluğu ortadan kaldırıldı' açıklaması
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesi genelinde çekirgelerden dolayı tarımsal ürünlerde herhangi bir zararını söz konusu olmadığı, yapılan mücadele ile çekirge yoğunluğunun ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, İslahiye ilçesi genelinde çekirgelerden dolayı tarımsal ürünlerde herhangi bir zararını söz konusu olmadığı, yapılan mücadele ile çekirge yoğunluğunun ortadan kaldırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önderliğinde İslahiye Tarım ve Orman Müdürlüğünce 12 Mayıs'ta köylere ait arazilerde başlatılan devlet yardımlı çekirge mücadelesinde başarılı olunduğu belirtildi.

Açıklamada, İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarının nezaretinde köy halkı ile birlikte yürütülen mücadele çalışmalarında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden ilaç temin edilerek 100 dekarlık alanda çekirge ilaçlaması yapıldığı, 2 gün sonra yapılan kontrollerde çekirge yoğunluğunun kalmadığının gözlendiği bildirildi.

Bölgede tespit edilen çekirgelerin "çöl çekirgesi" değil yerli "kahve renkli çekirge" türü olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada "İslahiye ilçe genelinde çekirgeden dolayı tarımsal ürünlerde herhangi bir zarar söz konusu olmazken yapılan mücadele ile çekirge yoğunluğunun tamamen ortadan kalktığı anlaşıldı." denildi.???????

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Çekirgeler, kültür bitkilerine yayılmak sureti ile önemli ölçüde zararlı olabilen canlılar olduğundan sahalarda çekirge mücadelesi devlet tarafından yapılıyor. Mülkiyetin kime ait olduğuna bakılmaksızın tespit edilen garsiyat (yumurta bırakma) alanlarında yerli çekirge çıkışları muhtemel olan yerlerin İl, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince takip edilerek kontrol altında bulundurulması ile mücadele yapılması sağlanıyor. Söz konusu mücadele Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinasyonunda devlet yardım mücadelesi şeklinde ve teknik talimatlar doğrultusunda yapılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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