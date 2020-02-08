Gaziantep Valiliğinden cemevindeki toplantıya ilişkin açıklama Açıklaması

08.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:08

Gaziantep Valiliği, Yavuzeli ilçesinde düzenlenen cemevindeki toplantıda "türbanlı öğretmenlerin erkeklerle tokalaşmadığı ve ikram edilen çayları içmedikleri" şeklinde bazı basın yayın organlarında çıkan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı basın yayın organlarında, Gaziantep Yavuzeli ilçesine bağlı Sarılar Kırsal Mahallesi Cem Evi'nde İlçe Kaymakamlığı tarafından 'Bilinçli Toplum Aydınlık Yarınlar' Projesi kapsamında düzenlenen bir toplantıda, türbanlı öğretmenlerin erkeklerle tokalaşmadığı, ikram edilen çayları içmedikleri ayrıca ilçe müftülük görevlisinin Cem Evi'nde bulunanlara vaaz verdiğine yönelik iddialara yer verilmiştir. İddiaların, toplumsal ve dini hassasiyetlerimize zarar vermemesi açısından açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur."

Açıklamada, Sarılar Mahallesi'nin, bu toplantıların yapıldığı dördüncü mahalle olduğu ve bu toplantıların, kaymakamlık tarafından erken yaşta evliliğin, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, devamsız öğrencilerin okula kazandırılması ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda toplumu bilinçlendirmek, ayrıca vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyerek yerinde çözmek amacıyla bizzat İlçe Kaymakamı başkanlığında İlçe Müftüsü, sosyal çalışmacı iki personel, toplum sağlığı merkezinden bir personel ve kurum amirlerinin katılımıyla yapıldığı ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Cemevindeki toplantının dini bir amaçtan ziyade toplumsal sorunların çözümüne yönelik olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kırsal mahalle muhtarı tarafından belirlenen ve köyün en uygun toplantı alanı olan Cemevi'nde yapılan bilgilendirme çalışması esnasında diğer mahallelerde olduğu gibi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve bahsi geçen personellerimiz, belirtilen konuların toplumsal boyutu ve dinimizdeki yeri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunmuştur. İddialara konu olan toplantı, dini bir amaçtan ziyade toplumsal sorunların çözümüne yöneliktir. Bu minvalde iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca kadınların erkeklerle tokalaşıp tokalaşmayacağı kendi tercihleri olup, bu konu kamunun düzenleyeceği bir alan değildir.

Haberle ilgili olarak toplantıda bulunan mahalle muhtarı, Çepnililer Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri de iddiaların gerçeği yansıtmadığına yönelik kendi sosyal medya platformlarında açıklamalarda bulunmuşlardır."

Kaynak: AA