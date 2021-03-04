Gaziantep Valiliğinden Ardıl Barajı'nın işletmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Gaziantep Valiliğinden Ardıl Barajı'nın işletmesine ilişkin açıklama Açıklaması

04.03.2021 22:13 | Son Güncelleme: 04.03.2021 22:16
Gaziantep Valiliğinden Ardıl Barajı'nın işletmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Gaziantep Valiliği, bir internet haber sitesinde "Belediye CHP'ye geçti barajın işletmesi DSİ'ye verildi, başkan AKP'ye geçti baraj yeniden belediyeye verildi" başlığıyla yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, bir internet haber sitesinde "Belediye CHP'ye geçti barajın işletmesi DSİ'ye verildi, başkan AKP'ye geçti baraj yeniden belediyeye verildi" başlığıyla yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haberde Araban ilçesindeki Ardıl Barajı'nın 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li adayın seçimleri kazanmasının ardından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) verildiği ve Araban Belediyesinin 1 Temmuz 2020'de AK Parti'ye geçmesiyle tekrardan belediyeye devredildiği yönünde iddialara yer verildiği belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulanan açıklamada, "Ardıl Barajı tamamlanarak 2019'da DSİ tarafından deneme amaçlı su verilmiştir. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YIKOB) 24 Haziran 2019'da Ardıl Barajı ve Sulama Tesisi'nin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun devri için başvurmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Araban Belediyesinin 4 Ocak 2021'de barajın devir alınmak istendiği yazılı olarak YIKOB'a bildirildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Araban Belediyesi tarafından 4 Ocak 2021'de uygun görülmesi halinde barajın Araban Belediyesince devir alınmak istendiği yazılı olarak YIKOB'a bildirilmiş ve 7139 Sayılı Kanun'un Ek 12. maddesinin 'a' fıkrasında belirtilen yetki kullanılarak YIKOB ve Araban Belediye Başkanlığı arasında imzalanan sözleşme ile 24 Şubat 2021'de Belediye Başkanlığına devredilmiştir. Söz konusu barajın işletilmesiyle ilgili 4 Ocak 2021'den önce hiçbir belediye tarafından bir talep olmamıştır. Dolayısıyla baraj işletmesinin parti değişimleri ile farklı zamanlarda birkaç defa devredilmesi ya da alınması söz konusu değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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