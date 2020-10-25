Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Maarif Meydanı'nda Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto amacıyla toplandığını açıkladı Açıklaması
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Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Maarif Meydanı'nda Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto amacıyla toplandığını açıkladı Açıklaması

25.10.2020 20:37 | Son Güncelleme: 25.10.2020 20:40
Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Maarif Meydanı'nda Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto amacıyla toplandığını açıkladı Açıklaması

Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto etmek amacıyla toplandığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, Suriyelilerin, Fransa'nın İslam karşıtı açıklamalarını protesto etmek amacıyla toplandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Maarif Meydanı'nda saat 12.45'te Suriyeli yaklaşık 40 kişilik bir grubun toplandığı bilgisi üzerine polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Polisin olay yerine intikal etmesiyle protestonun sona erdiği ifade edilen açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

"Bahse konu grup, Fransa'da İslam karşıtı açıklamalar yapılması ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulması ve karikatürler yayınlanmasını protesto amaçlı toplanmıştır. Emniyet ekiplerimiz olay yerine ulaştığında şahıslar herhangi bir açıklama yapmadan dağılmışlardır. Öte yandan konuyla ilgili pandemi tedbirleri yönünden sosyal mesafeyi ihlal edenlerin tespit çalışması devam etmektedir."

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah birdir ve Hz. Muhammed (sav) onun kulu ve elçisidir. Peygamberimize yapılan hakaret bütün Müslümanlara yapılmıştır. Suriyeliler de diğer Müslümanlar gibi bu olayı protesto etmiştir. Hilafet isteği gösterisi söz konusu değildir. Pandemi ihlali ayrıca tespit edilmektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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