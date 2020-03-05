Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu
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Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu

Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı

05.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:26
Gaziantep Valiliği: İdlib'de bir asker şehit oldu

, 'de bir askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Valiliğin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: Euronews.com

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