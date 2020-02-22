: Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu

22.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:27

Rejim unsurlarınca İdlib'de yapılan saldırı sonucu şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Mecit Demir'in (25) merkez Şehitkamil ilçesi Yeni Mahallesi'ndeki evine gelerek, anne Nisa Karataş'a acı haberi verdi.

Şehidin yakınlarını askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teselli etti.

Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu.

Kaynak: AA

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