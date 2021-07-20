Gaziantep Valiliği depreme dayanıksız bina iddialarına ilişkin açıklama

Gaziantep Valiliği, hizmet binasının depreme dayanıksız yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gaziantep Valiliği, hizmet binasının depreme dayanıksız yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik binasının onarım maliyetinin yüzde 40'ı aşması nedeniyle yıkım kararı alınmasına atıfta bulunarak, binanın depreme dayanıksız yapıldığı ve bu açıdan binayı teslim alan görevlilere hesap sorulması gerektiği iddialarına ilişkin, kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Gaziantep Valilik binasının yapım yılı itibari ile 1975 Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğe göre projelendirildiği hatırlatılan açıklamada, 1999'da yaşanan Gölcük ve Düzce depremlerinin etkisiyle yapı kalitesinin artırılması konusunda oluşan hassasiyet, yönetmelik maddelerinde değişikliğe gidilmesinin zorunlu hale getirdiğini, 2007 ve 2018 yıllarında yeni yönetmeliklerin uygulanmaya başlandığını aktarıldı.

Valilik binasının yapım ihalesinin 1988'de yapıldığı ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Valilik binasında kullanım yılı itibarı ile genel onarıma da ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca bina, mevcut haliyle Valilik birimlerine yetmemekte ve kurumlar dağınık bir şekilde kiralık binalarda hizmet vermektedir. Yapan, kontrol eden, teslim alanın kusurundan dolayı binanın yıkılması söz konusu olmamakla birlikte bahse konu teknik ve ekonomik sebeplerle yıkımına karar verilmiştir. Yıkılacak olan Valilik binası yerine şehir meydanı yapılmak sureti ile yapımı devam eden Millet Bahçesi ile birleştirilmesi sağlanacaktır. Böylece bütün kadim şehirlerde olan ve şehrimizde olmayan kent meydanı da TOKİ finansmanıyla tarihi alana yakın bir yerde yapılarak (valilik alanına) bu eksiklik ortadan kalkacaktır. Aynı bölgeye ayrıca bir hayırsever tarafından şehrin mimari kimliğine uygun 7/24 açık olacak bir kütüphane inşa edilecek, iddia edildiği gibi ticari üniteler bulunmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan