Gaziantep Valiliği cami yardımlarıyla araç alındığı ve makam odası tefriş edildiği iddialarını yalanladı
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Gaziantep Valiliği cami yardımlarıyla araç alındığı ve makam odası tefriş edildiği iddialarını yalanladı

Gaziantep Valiliği cami yardımlarıyla araç alındığı ve makam odası tefriş edildiği iddialarını yalanladı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği"ne ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Valiliği, bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği"ne ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların hayırsever vatandaşların iyiliğe yönelik hassasiyetlerini zedelediğini ve kuruma karşı güven duygularının sarsılmasına yönelik olduğunu ifade edildi.

"Camilerden toplanan yardımlarla makam aracının alındığı ve özel makam odasının tefriş edildiği"ne ilişkin iddiaların asılsız olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu iddialar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın özelde Gaziantep'te, genelde ise ülkemiz ve dünya çapında yürütmekte olduğu iyilik hareketine karşı itibarsızlaştırma ve olumsuz algı oluşturma girişimidir. Gerek kurumumuz gerekse Gaziantep kamuoyu karalama girişiminin farkındadır. Bu ve benzeri iftiralar, Müftülüğümüzün ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın hayatımızın neşesi çocuklarımıza, geleceğimiz gençlerimize ve toplumun tüm kesimlerine yönelik yürüttüğü hizmetlerin ne kadar anlamlı ve önemli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Bu itibarla toplumun dini, manevi hayatını ihya ve inşa etmeye yönelik hizmetlerimiz, bundan sonraki süreçte de aynı aşk ve heyecanla devam edecektir."

Açıklamada, kurumu yıpratmaya yönelik söz konusu iddia ve yalan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatıldığı ve bunun sonuna kadar takip edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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