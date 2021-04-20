Gaziantep Valiliği "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası başlattı

Gaziantep Valiliği kentteki yetim ve öksüz çocuklara yönelik, "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası başlattı.

Gaziantep Valiliği kentteki yetim ve öksüz çocuklara yönelik, "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası başlattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları kayıtlarında ihtiyaç sahibi olan 18 yaşının altındaki 2 bin 300 öksüz ve yetim çocuğa Vali Davut Gül tarafından yazılan bir mektup gönderilerek "keşke olsa" dedikleri 3 istekleri soruldu.

Kampanyada yer alan her çocuğun üç dileğinden bir tanesinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve hayırseverlerin işbirliğinde Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilmesi planlandı.

Kampanyaya destek olmak isteyen hayırseverlerin valilik ile irtibata geçmesi istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak