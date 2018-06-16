Gaziantep Vali Yardımcısı Esmer Bab'da Suriyelilerle Bayramlaştı
Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Bab ilçesinde Suriyelilerle bayramlaştı.
Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Bab ilçesinde Suriyelilerle bayramlaştı.
Esmer, öğle saatlerinde geldiği Bab Emniyet Müdürlüğünde, aralarında bölgenin aşiret liderleri, esnaf ve ileri gelenlerinin de bulunduğu Suriyelilerin bayramını kutladı.
Vali Yardımcısı Esmer, Türkiye'de eğitilerek Bab'ın güvenliğini sağlayan polislerle de bayramlaştı.
Çocuklarla da sohbet edilen bayramlaşma programında, yerel kahve ve tatlılar ikram edildi.