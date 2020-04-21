GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 638 aileye yardım
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GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 638 aileye yardım

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 638 aileye yardımGAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım devam ediyor.

21.04.2020 21:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:45
GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 638 aileye yardım

Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 638 aileye yardım

GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakdi yardım devam ediyor. Temel gıdaların bulunduğu yardım kolileri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'teki 2 bin 638 ihtiyaç sahibi aileye teslim edildi.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'teki 2 bin 638 ihtiyaç sahibi aileye yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda paketi yardımı yapıldı. İçinde, makarna, mercimek, pirinç, çay, şeker, kuru üzüm ve yağ gibi temel gıdaların bulunduğu kolileri alan ihtiyaç sahibi aileler yetkililere teşekkür etti. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, gıda ve maaş yardımlarının sadece Ramazan ayında değil her ay yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Atalarımızdan bize kalan vakıfların hayır şartlarını biz bugün elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz maddi imkanları yetersiz olan ve herhangi bir kurumdan yardım almayan 140 aileye aylık 914 lira maddi yardım yapıyoruz. Bizim hizmet alanımızdaki Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis'te 570 ortaöğretim öğrencilisine aylık 75 lira burs, ayrıca 212 üniversitesine 300 lira burs veriyoruz. Bunun yanında 13 yabancı uyruklu öğrenciye aylık 600 lira burs veriyoruz. Bu burslarımız okullar açık olduğu süre içerisinde devam ediyor. Ayrıca 3 ilimizde de 2 bin 638 vatandaşımıza aylık kuru gıda yardımı yapıyoruz. Bunlar 1 ay ya da 1 yıla mahsus değil vakıfların hayır şartı kapsamında bu yıllardır devam ediyor, inşallah bundan sonra da devam eder. Bu vakıflarımız Gaziantep'te özellikle Basmacızade Vakfı, Alaybey Cami Vakfı gibi vakıflarımızın gelirleri ile yardımlar karşılanmakta. Muhtaç olan vatandaşlara yardımlarımız veren el alan elden bi haber şeklinde, vatandaşı rencide etmeden yormadan her ay kapılarına bu gıdalar teslim edilmekte. Diğer maaş ve burslarda ilgililerin hesaplarına yatırılmaktadır."

GAZİANTEP Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 2 bin 638 aileye yardım

Kaynak: DHA

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