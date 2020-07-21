GAZİANTEP Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu
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GAZİANTEP Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar doluSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk devam ediyor.

21.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 16:32

Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayılarının yükseldiğine dikkat çektiği Gaziantep'te çarşılarda yoğunluk devam ediyor. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda kurallara uymayıp, nizami maske takmayanlara cezai işlem uyguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, son günlerde vaka sayılarında artışa dikkat çektiği Gaziantep'te, birçok kişinin mağazaların ve insanların yoğun olduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptığı görüldü. Maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte, bazı kişilerin maskelerini çenelerine ve kollarına taktığı gözlendi. Kentin birçok noktasında polisler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik anonslar yaparken, maskesiz gezen vatandaşlara ise cezai işlem uyguladı.

Maske takmayan vatandaşlar, polis ekiplerine çeşitli bahaneler sunmasına rağmen ceza yemekten kurtulamadı.

GAZİANTEP Vaka sayısının arttığı Gaziantep'te çarşılar dolu

Kaynak: DHA

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