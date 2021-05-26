GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Gaziantep'te "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde ve Nizip ilçesinde önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli uyuşturucu sattığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Adreslerde ve zanlıların iş yerlerinde yapılan aramalarda 230 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 1 hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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