GAZİANTEP - Üst geçide takılan kamyonun dorsesi otomobilin üstüne devrildi
AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Kaza yeri Kamyon dorsesi altında kalan otomobil İtfaiye ekiplerinin araç sürücülerini uyarması GAZİANTEP - Gaziantep'te, üst geçide takılan kamyonun dorsesi, seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi.
GAZİANTEP (AA) - Kaza yeri
Kamyon dorsesi altında kalan otomobil
İtfaiye ekiplerinin araç sürücülerini uyarması GAZİANTEP - Gaziantep'te, üst geçide takılan kamyonun dorsesi, seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi.