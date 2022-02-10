GAZİANTEP - Üst geçide takılan kamyonun dorsesi otomobilin üstüne devrildi - Haberler
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GAZİANTEP - Üst geçide takılan kamyonun dorsesi otomobilin üstüne devrildi

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Kaza yeri Kamyon dorsesi altında kalan otomobil İtfaiye ekiplerinin araç sürücülerini uyarması GAZİANTEP - Gaziantep'te, üst geçide takılan kamyonun dorsesi, seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi.

GAZİANTEP (AA) - Kaza yeri

Kamyon dorsesi altında kalan otomobil

İtfaiye ekiplerinin araç sürücülerini uyarması GAZİANTEP - Gaziantep'te, üst geçide takılan kamyonun dorsesi, seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi.

GAZİANTEP - Üst geçide takılan kamyonun dorsesi otomobilin üstüne devrildi

GAZİANTEP - Üst geçide takılan kamyonun dorsesi otomobilin üstüne devrildi

GAZİANTEP - Üst geçide takılan kamyonun dorsesi otomobilin üstüne devrildi

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Gaziantep, Otomobil, İtfaiye, Kaza, Güncel, Haberler

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