Gaziantep Üniversitesinden Suriye'nin güvenli bölgelerinde eğitim atağı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep Üniversitesinden Suriye'nin güvenli bölgelerinde eğitim atağı

28.12.2020 17:33 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:37
Gaziantep Üniversitesinden Suriye'nin güvenli bölgelerinde eğitim atağı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ayakları yere basan projelerle Suriye'nin güvenli bölgelerinde kampüs mantığında eğitim ordusu kurmak istediklerini bildirdi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ayakları yere basan projelerle Suriye'nin güvenli bölgelerinde kampüs mantığında eğitim ordusu kurmak istediklerini bildirdi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye Güvenli Bölgelerde yükseköğretim ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla GAÜN Rektörlük Senato Odası'nda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Suriye'de tüm dünyanın gözü olduğunu, yabancı güçlerin Suriye topraklarında söz sahibi olmalarını istemediklerini vurgulayan Özaydın, şöyle devam etti:

"İnanç ve kültür birlikteliğimiz sebebiyle bizler orada eğitim ordusu kurmak istiyoruz. Suriye halkının haklarını düşünerek siz içeriden biz dışarıdan orayı yeniden eğitimle inşa edeceğiz. Orada kuracağımız eğitim tesisiyle çocuklarımızın zihinlerini kodlayacağız. Zihinleri Medine merkezli değerlerle kodladığınızda o çocuklar bizim olur. Amacımız, o coğrafyayı fethetmek değil oradaki insanlara eğitimi götürmek ve o coğrafyayı terk etmemelerini temin etmek. Çünkü çözüm, toprakları terk etmekte değil, topraklara sahip olmakta. Bu sebeple o topraklara biz gideceğiz ve çocuklarımıza eğitim imkanını temin edeceğiz. Ayakları yere basan projelerle Suriye'nin güvenli bölgelerinde kampüs mantığında eğitim ordusunu kurmak istiyoruz."

Özaydın, Suriye'deki çocukları küresel dünyanın ve Batı'nın başka üniversitelerine teslim edemeyeceklerini belirterek, "Gaziantep Üniversitesi bir markadır. Biz girdiğimiz anda herkes bizi tercih edecektir ve o çocukları biz eğiteceğiz. Batılı değerler üzerinden Londra, Paris, New York'tan beslenen eğitimle oraya hakim olamayız. Zihinleri kim kurarsa o topraklar onun olur. Medine merkezli değerlerle eğitimi yeniden formüle edersek o çocuklar bizim olur. Dolayısıyla da o coğrafyada biz söz söylemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi ise başta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere Türk halkına, hükümetine ve Türkiye'ye hem gösterdikleri misafirperverlikten hem de Suriye içerisinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yükseköğretimle ilgili bölgede acilen çözülmesi gereken problemler olduğunu belirten Huda el Absi, "Biz kardeşiz. Eğer bu bölgenin inşasıyla ilgili bir başarı göstermek istiyorsak öncelikle bu problemlerin çözümüne dair planlamalar yapmamız gerekir. Gaziantep Üniversitesinin bölgede açmış olduğu fakülteler ve birimlerden dolayı teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Huda el Absi, şunları kaydetti:

"Suriye içerisinde, bölgede birçok üniversite teşebbüsleri var. Bunlardan en önemlisi, en büyüğü olan Özgür Halep Üniversitesinin şu anda 7 bin 500 öğrencisi var. Bu konuyla ilgili öncelikle Suriye güvenli bölgelerde yükseköğretimi kontrol altına alacak, teftiş edecek bir komisyonun kurulması gerekiyor. Özgür Halep Üniversitesinin konumundan dolayı, burada okuyan öğrenciler, akademik personeller ve bu öğrencilerin yetiştirilmesinde meydana gelen problemlerle ilgili bir mekanizmanın hep birlikte ortaya konulması gerekiyor. Eğer eğitim başarılı olursa her şey başarılı olur. Eğitimde başarılı olursak bölgede başarılı oluruz."

Toplantıya, GAÜN Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Öğretim Üyesi İbrahim Halil İlgi'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Konuşmaların ardından GAÜN Rektör Danışmanı İbrahim Halil İlgi tarafından Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulunun mevcut durumları ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantının son bölümünde ise Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın katılımcıların görüşlerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Engin Özkoç Özlem Zengin Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş
Magazin Bülent Ersoy Gülben Ergen Hatice Şendil Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep Üniversitesinden Suriye'nin güvenli bölgelerinde eğitim atağı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 17:42:10. #1.14#
title