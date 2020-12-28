Gaziantep Üniversitesinden Suriye'nin güvenli bölgelerinde eğitim atağı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ayakları yere basan projelerle Suriye'nin güvenli bölgelerinde kampüs mantığında eğitim ordusu kurmak istediklerini bildirdi.

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye Güvenli Bölgelerde yükseköğretim ve eğitim faaliyetlerine katkı sağlayan sivil toplum kuruluşlarıyla GAÜN Rektörlük Senato Odası'nda istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Suriye'de tüm dünyanın gözü olduğunu, yabancı güçlerin Suriye topraklarında söz sahibi olmalarını istemediklerini vurgulayan Özaydın, şöyle devam etti:

"İnanç ve kültür birlikteliğimiz sebebiyle bizler orada eğitim ordusu kurmak istiyoruz. Suriye halkının haklarını düşünerek siz içeriden biz dışarıdan orayı yeniden eğitimle inşa edeceğiz. Orada kuracağımız eğitim tesisiyle çocuklarımızın zihinlerini kodlayacağız. Zihinleri Medine merkezli değerlerle kodladığınızda o çocuklar bizim olur. Amacımız, o coğrafyayı fethetmek değil oradaki insanlara eğitimi götürmek ve o coğrafyayı terk etmemelerini temin etmek. Çünkü çözüm, toprakları terk etmekte değil, topraklara sahip olmakta. Bu sebeple o topraklara biz gideceğiz ve çocuklarımıza eğitim imkanını temin edeceğiz. Ayakları yere basan projelerle Suriye'nin güvenli bölgelerinde kampüs mantığında eğitim ordusunu kurmak istiyoruz."

Özaydın, Suriye'deki çocukları küresel dünyanın ve Batı'nın başka üniversitelerine teslim edemeyeceklerini belirterek, "Gaziantep Üniversitesi bir markadır. Biz girdiğimiz anda herkes bizi tercih edecektir ve o çocukları biz eğiteceğiz. Batılı değerler üzerinden Londra, Paris, New York'tan beslenen eğitimle oraya hakim olamayız. Zihinleri kim kurarsa o topraklar onun olur. Medine merkezli değerlerle eğitimi yeniden formüle edersek o çocuklar bizim olur. Dolayısıyla da o coğrafyada biz söz söylemiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Hükümeti Milli Eğitim Bakanı Dr. Huda el Absi ise başta GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere Türk halkına, hükümetine ve Türkiye'ye hem gösterdikleri misafirperverlikten hem de Suriye içerisinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yükseköğretimle ilgili bölgede acilen çözülmesi gereken problemler olduğunu belirten Huda el Absi, "Biz kardeşiz. Eğer bu bölgenin inşasıyla ilgili bir başarı göstermek istiyorsak öncelikle bu problemlerin çözümüne dair planlamalar yapmamız gerekir. Gaziantep Üniversitesinin bölgede açmış olduğu fakülteler ve birimlerden dolayı teşekkür ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Huda el Absi, şunları kaydetti:

"Suriye içerisinde, bölgede birçok üniversite teşebbüsleri var. Bunlardan en önemlisi, en büyüğü olan Özgür Halep Üniversitesinin şu anda 7 bin 500 öğrencisi var. Bu konuyla ilgili öncelikle Suriye güvenli bölgelerde yükseköğretimi kontrol altına alacak, teftiş edecek bir komisyonun kurulması gerekiyor. Özgür Halep Üniversitesinin konumundan dolayı, burada okuyan öğrenciler, akademik personeller ve bu öğrencilerin yetiştirilmesinde meydana gelen problemlerle ilgili bir mekanizmanın hep birlikte ortaya konulması gerekiyor. Eğer eğitim başarılı olursa her şey başarılı olur. Eğitimde başarılı olursak bölgede başarılı oluruz."

Toplantıya, GAÜN Rektör Danışmanları Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Öğretim Üyesi İbrahim Halil İlgi'nin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı.

Konuşmaların ardından GAÜN Rektör Danışmanı İbrahim Halil İlgi tarafından Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulunun mevcut durumları ile ilgili sunum yapılarak katılımcılar bilgilendirildi.

Toplantının son bölümünde ise Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın katılımcıların görüşlerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz