Gaziantep Üniversitesinde Uluslararası Etkinlik Ayı

Nisan ayını özellikle farklı uluslararası etkinliklere ayıran GAÜN farklı dil, din, milletten gelen misafirlerine kucak açıyor.

İlk etkinliğini 2 Nisan 2019 tarihinde uluslararası öğrencilerle bir akşam yemeği ile başlatan Prof. Dr. Ali GÜR, 10 Nisan 2019 tarihinde Beynelmilel Yemekler Etkinliği Projesi kapsamında, Gaziantep mutfağının damak tatlarını tanıyan uluslararası öğrencilerin yapacakları farklı lezzetlerle devam edecek. 22 Nisan 2019 tarihinde ise GAÜN'ün Cerablus'ta açmış olduğu meslek yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrencileri, Gaziantep Üniversitesi merkez kampüsünde bulunan uluslararası öğrencilerle buluşuyor. Savaşın izlerini halen taşıyan Suriye'de eğitime ışık olan GAÜN, bu doğrultuda orada bulunan öğrencilerini de unutmuyor. Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ve UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen iş birliğinde Uluslararası Öğrenci Festivali düzenlenecek olup, 25-26 Nisan da uluslararası öğrenciler ve Türk öğrenciler bir arada sahneyi paylaşıyorlar. Farklı ülkelerin şarkıları, dansları, kostümleri ile renklenecek olan kampüs, 27 Nisanda ise Afrika kıtasından gelen öğrencilerin yerel kültür tanıtımları ile son buluyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA