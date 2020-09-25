Gaziantep Üniversitesinde Prof. Dr. Arif Özaydın göreve başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın, görevi Prof. Dr. Ali Gür'den devraldı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Arif Özaydın, görevi Prof. Dr. Ali Gür'den devraldı.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün düzenlenen törenle Prof. Dr. Arif Özaydın yeni görevine başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Özaydın, Gaziantep Üniversitesinin başarılı bir üniversite olduğunu, elinden gelen gayreti göstererek en iyi rektör olmaya söz verdiğini belirtti.

Kimsenin kişisel haklarıyla uğraşmayacağına dikkati çeken Özaydın, şunları kaydeti:

"Burası barış ortamı zaten. Yaşadığımız kent ana kent olmuştur. Üniversitemizi ana kent üniversitesi yapmak istiyorum. Şam Bölgesi, Şam'dan ibaret değildir, Adıyamanı, Şanlıurfası, Kahramanmaraşıyla geniş bir havzadır. Bu havzada lider bir üniversite yapmayı birlikte başaracağımızı düşünüyorum. Ali hocamızdan desteklerini yine isteyeceğim. Bundan sonraki akademik hayatında başarılar dilerim. Her zaman yanındayım."

Ayrıca Özaydın, rektörlük görevine atanması nedeniyle kendisine kutlama çiçeği gönderilmemesini, bunların bedelinin Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfına bağışlanması çağrısında bulundu.

Prof. Dr. Gür de iyi bir üniversite devrettiklerini belirterek bu süreç içeresinde çok güzel işler başardıklarını kaydetti.

Ülkenin zor süreçlerden geçtiğini anımsatan Gür, "15 Temmuz'a rağmen bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan üniversite, akreditasyon, kalite ve teknopark anlamında çok iyi bir ivme kazandı. Özellikle uluslararasılaşma, uluslararası endekslere girme noktasında büyük bir başarı kazandı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal