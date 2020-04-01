Gaziantep Üniversitesi Target TTO patantlerin teknoloji lisanslamasında Türkiye ikincisi oldu
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Gaziantep Üniversitesi Target TTO patantlerin teknoloji lisanslamasında Türkiye ikincisi oldu

Türkiye'deki patent başvuru ve tescillerini değerlendiren Patent Effect'in 'Türkiye'nin Patent Haritası' yayınlandı.

01.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:30
Gaziantep Üniversitesi Target TTO patantlerin teknoloji lisanslamasında Türkiye ikincisi oldu

Türkiye'deki patent başvuru ve tescillerini değerlendiren Patent Effect'in 'Türkiye'nin Patent Haritası' yayınlandı. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli firmalar, üniversiteler ve kişilerin yaptığı patent başvurularının değerlendirildiği haritada Gaziantep Üniversitesi, 71 patent başvurusuyla 7. sırada yer aldı. Gaziantep Teknopark ise patent başvurularının ticarileştirilmesini sağlayan teknoloji lisanslamasında Türkiye'de 2. olarak müthiş bir başarıya imza attı.

Gaziantep Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin başarılı çalışmaları sonucu özellikle patent ve lisanslama konusunda son derece önemli bir başarı sağlandığını belirten GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "GAÜN Target TTO daha önce de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Havuzu'nda birinciliği tam puan ile kazanırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın En Hızlı Gelişim Gösteren 2. teknoparkı olmayı da başarmıştı. Teknoparkımız, bu başarısından dolayı Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank Bey tarafından plaketle ödüllendirilmişti" dedi.

Türkiye'de faaliyet gösteren yerli firmalar, kurumlar, üniversiteler ve kişiler tarafından yapılan patent başvurularından yayınlanan başvuruların sahiplerinin değerlendirildiği '7 Birinci Top 10 Üniversiteler' listesinde 71 başvuruyla 7. sırada yer almayı başardığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Gür, "Başvuru sıralamasında il olarak da Gaziantep ise 10. sırada listeye girdi" ifadelerini kullandı.

"Havacılıkta 1, otomotivde 2. sıradayız"

Teknoparkların patent performanslarına göre değerlendirildiği listede ise Gaziantep Üniversitesi bünyesinde bulunan Teknopark Gaziantep'in 27 'Patent/Faydalı Model' başvurusuyla 10. sırada yer alma başarısını gösterdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Ali Gür, açıklamasının devamında, "Üniversitemiz teknolojilerin kategoriler halindeki değerlendirmesinde de başarılı sonuçlar aldı. Nitekim, Havacılık Teknolojileri Kategorisi'nde 9 başvuruyla 'Top 10 Üniversiteler' sıralamasında 1.Otomotiv Patent Başvurusu değerlendirmesindeki İTÜ ile birlikte 9 patent başvurusu yaparak 2. olduk. Üniversitemiz Gıda- İçecek Teknolojileri Kategorisi'nde de yedinci olma başarısını gösterdi. Gerek, otomobil gerekse havacılık sektörünün günümüzdeki önemi dikkate alındığında üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi'nin elde ettiği başarının önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Lisanslamada alkışlık başarı

Patent başvurusunun yan sıra, bu patentlerin ticarileştirilmesinin de son derece önemli olduğunun altını çizen GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, toplam 60 patentin lisanslama/devir işlemlerine göre yapılan performans değerlendirmesinde de Gaziantep Teknopark'ın ODTÜ'nün ardından ikinci sırayı aldığını belirterek, "Patent başvuru sayısı kadar, dikkate alınması gereken bir kıstas da patentlerin ticarileştirilmesi kısmıdır ki GAÜN Teknopark lisanslamada Türkiye genelindeki toplam 60 lisanslanan patentin 7'sine imza atarak ODTÜ'nün ardından Türkiye ikinciliğini elde etmiştir. Bu başarılarıyla da Gaziantep'in patent başvurusu sıralamasında Türkiye'nin 10. ili olmasına büyük bir katkı sağlamıştır. Patent ve lisanslama konusundaki bu başarılarından dolayı Target TTO'daki çalışma arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Gaziantep Üniversitesi olarak Gaziantep'in en iyi yerlerde olması konusundaki katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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