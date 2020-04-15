GAZİANTEP Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler
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Gaziantep Üniversitesi, Güncel

GAZİANTEP Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler

Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdilerGAZİANTEP'te üniversite öğrencileri, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sokak sokak gezerek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocukları eğlendirdi.

15.04.2020 08:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 08:58
GAZİANTEP Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler

Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler

GAZİANTEP'te üniversite öğrencileri, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sokak sokak gezerek, koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamayan çocukları eğlendirdi. Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Gaziantep Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, çocukları eğlendirme kararı aldı. 4 öğrenci, palyaço ve çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyerek sokak sokak dolaşıp pencere, balkon ve teraslara çıkan çocukları eğlendirdi, ailelerine de dışarıya çıkmamaları için uyarıda bulundu. Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan öğrenciler, bir çok sokağa uğrayarak zilleri çalarak insanların dışarı bakmasını sağladı. Öğrenciler daha sonra sergiledikleri gösteriyle mutlu olan çocuklar ve ailelerine eğlenceli dakikalar yaşattı.

'YÜZLERİNİ GÜLDÜREBİLDİYSEK, NE MUTLU BİZE'

Kostümler giyerek mahallelerde gezen ve yaşanan zorlu süreçte çocuklar için böyle bir etkinlik yapmak istediklerini ifade eden üniversite öğrencisi Berkan Kibritçi, "Dünyanın zor bir süreçten geçtiği şu zamanda çocuklarımıza sosyal kazanım sağlamak için bu şekilde bir etkinlik yaptık. Onların yüzlerindeki bir tebessüme neden olabiliyorsak ne mutlu bize" dedi.

"ONLAR EVDE KALSIN BİZ EĞLENDİRİRİZ"

Evde canları sıkılan çocukların yüzlerini güldürdükleri için mutlu olduklarını ifade eden öğrencilerden Hülya Kıykaç da salgının biran önce son bulmasını isteyerek, "Biz bir grup üniversite öğrencisiyiz. Tek temennimiz bu süreçte evde kalan çocukları eğlendirmek. Palyaço kıyafetleri giyerek onların yüzünü güldürdük. Onlar evde kalsınlar, biz onları eğlendiririz" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ise şaşırdıkları ve mutlu oldukları etkinlikten dolayı üniversiteli öğrencilere teşekkür etti.

GAZİANTEP Üniversiteliler, palyaço kostümü giyerek çocukları eğlendirdiler

Kaynak: DHA

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