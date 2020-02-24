24.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 12:17

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep, Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri ile öğrenciler geleceklerine yön verecek. İki gün sürecek olan kariyer günleri kapsamında 35 üniversite stant açtı.



Artı Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen; Gaziantep, Üniversite Tercih ve Kariyer Günleri hakkında bilgi veren Artı Fuarcılık Genel Koordinatörü Oğuzhan Aydın, organizasyonun Artı tercih markasıyla Gaziantep'te ilk yılı olduğunu belirterek, Gaziantep genelindeki okulların lise son sınıf öğrencilerinin kariyer günlerini ziyaret ettiğini söyledi.



Bilgilendirici atölye çalışmaları yapılacak



Kariyer Günleri kapsamında lisans programları, meslek bölüm tanıtım atölyelerinin gerçekleşeceğini ve bunun öğrenciler için önemli olduğunu ifade eden Aydın, "Tıp, diş hekimliği, hukuk, mimarlık, psikoloji, mühendislik fakülteleri gibi birçok bölümün akademisyenleri tarafından öğrencilerimize bilgilendirici atölye çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığı ve motivasyonla ilgili genel konferanslar da var. Öğrencilerimiz hem üniversitenin stantlarını geziyorlar hem de konferansları takip ediyor, atölyelere ücretsiz olarak iki gün boyunca katılabilecek. Öğrencilerimizi, yaklaşan sınav tarihlerinde motive edebilmek, doğru tercih konusunda bilgilendirmek, meslek ve bölümleri tanımalarını sağlamak amacındayız" şeklinde konuştu.



GAÜN standına yoğun ilgi



Devlet ve vakıf üniversitelerinden toplam 35 üniversitenin stant açtığı kariyer günlerinde, Gaziantep Üniversitesi'nin standı öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Yükseköğretime girecek öğrenci, veli ve rehber öğretmenlere Gaziantep Üniversitesinde bulunan fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve bölümlerin yanı sıra sosyal-kültürel imkanlar, öğrenci kulüpleri, yurt ve burs olanakları hakkında bilgi verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA