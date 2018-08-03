Gaziantep, Unesco Başarısını Festivalle Taçlandırıyor

UNESCO'nun titizlikle seçtiği 116 şehir arasında Türkiye'yi başarıyla temsil eden Güney Doğu Anadolu'nun incisi Gaziantep, zengin mutfağını ve kültürel zenginliklerini yerelden globale taşımaya devam ediyor.

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in öncülüğünde ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) desteğiyle 20 – 22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, yeme içme sektörünün ileri gelenlerinin yanı sıra ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerine unutamayacakları bir gastronomi deneyimi yaşatacak.

Uzun yıllar boyunca yerel üreticilerin A'dan Z'ye coğrafyanın yerli ürünlerini tercih ederek oluşturduğu Antep Mutfak Kültürü, bu görkemli festivalle birlikte global bir vizyona kavuşacak. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, pasta şefleri, Türkiye'nin gastronomi profesyonelleri ve şefleri, üniversiteler, gurmeler, gastronomi yazarları, Gaziantepli tarım üreticileri, Türkiye'nin farklı noktalarındaki Gaziantep mutfağının temsilcileri ve yerli üreticilerin bir araya gelerek Gaziantep'e özgü lezzetleri yorumlayacağı festivale yerel halkla birlikte farklı bölgelerden de yoğun bir katılım bekleniyor.

GAZİANTEP'İN MİSAFİRPERVERLİĞİ "BİZİM FESTİVAL"DE

Mezopotamya ve Akdeniz'in birleştiği bereketli topraklarda var olduğu ilk günden itibaren birbirinden farklı çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan Gaziantep, sahip olduğu zengin kültürel mirasla adını tüm dünyaya duyuran seçkin illerimizin başında yer alıyor. UNESCO'nun dünya üzerinde titizlikle seçtiği Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) katılan 116 şehirden biri olmayı başaran Gaziantep, zengin tarihinden sahip olduğu mimari güzelliklere kadar Anadolu'ya özgü misafirperverliğin de en iyi temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. Gaziantep'te Eylül ayında gerçekleştirecek uluslararası ölçekteki gastronomi festivaline katılan yerli yabancı tüm konuklar, kendine has Antep kültürünü ve misafirperverliğini deneyimleme fırsatı bulacak.

FESTİVAL BOYUNCA ASIRLIK LEZZETLER TADILACAK

Yöresel lezzetlerin festival boyunca tadılacağı ve yerel üreticilerin coğrafi işaretli ürünlerle hazırladığı imza tatların tanıtılacağı Gaziantep Uluslararası Gastronomi Festivali, yeme içme sektörünün ileri gelenleri tarafından geniş bir platformda yeniden yorumlanacak. Gaziantep'le özdeşleşen fıstıklı baklava, katmer, Antep Beyranı, Firik pilavı, dolma, envai çeşit kebap çeşidi ve coğrafi işaretli ürünlerin Michelin yıldızlı dünyaca ünlü şeflerce tadılarak dünya mutfakları arasındaki yerini daha da sağlamlaştıracak.